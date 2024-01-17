Мир 17 января 2024, 10:51 Четырех человек доставили в реанимацию после крушения военного вертолета в Киргизии Четырех военных доставили в реанимацию после крушения вертолета в Киргизии РИА «Новости»

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Крушение военного вертолета произошло в Киргизии, четырех человек экстренно доставили в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Один человек в результате крушения скончался, еще семеро пострадали. Четверых отвезли в реанимацию, один из них в крайне тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.

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О крушении воздушного судна стало известно ранее в среду. ЧП произошло под Бишкеком. В районе села Достук, рухнул вертолет Ми-8. По предварительной информации, борт совершал учебный полет, но в какой-то момент ему пришлось совершить жесткую посадку.

В Минобороны Киргизии отмечали, что специальная комиссия займется расследованием причин происшествия.

В конце прошлого года вертолет Ми-8 также разбился в Узбекистане. ЧП произошло на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области, весь экипаж военного борта погиб.