17 января 2024, 10:51
Четырех человек доставили в реанимацию после крушения военного вертолета в Киргизии
Четырех военных доставили в реанимацию после крушения вертолета в Киргизии
Крушение военного вертолета произошло в Киргизии, четырех человек экстренно доставили в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«Один человек в результате крушения скончался, еще семеро пострадали. Четверых отвезли в реанимацию, один из них в крайне тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.
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О крушении воздушного судна стало известно ранее в среду. ЧП произошло под Бишкеком. В районе села Достук, рухнул вертолет Ми-8. По предварительной информации, борт совершал учебный полет, но в какой-то момент ему пришлось совершить жесткую посадку.
В Минобороны Киргизии отмечали, что специальная комиссия займется расследованием причин происшествия.
В конце прошлого года вертолет Ми-8 также разбился в Узбекистане. ЧП произошло на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области, весь экипаж военного борта погиб.
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