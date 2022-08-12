Четыре женщины погибли в ДТП с машиной российских миротворцев в Карабахе

Авария в Карабахе с участием машины российских миротворцев унесла жизни четырех женщин. Об этом сообщили на сайте местного управления МВД.

Сообщение в оперативный штаб ГИБДД поступило в 08:50. Авария случилась на улице Меликаван, 19/1. Приехавшие на место опергруппа полиции и группа Следственного комитета выяснили, что около 08:45 на перекрестке перед домом китайский внедорожник HAVAL H9 под управлением 30-летнего «водителя миротворческих сил России И.Ю.» столкнулся с машиной ВАЗ-2107 26-летнего жителя общины Сарушен Аскеранского района.

Источник фото: ГУ МВД Арцаха

Водитель «Жигулей» попал в медицинский центр с переломами и разрывом нижней доли правого легкого. Его пассажирки — женщины 50, 51, 52 и 56 лет — скончались на месте.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

Главное управление МВД Арцаха поделилось жуткими кадрами с места аварии. Судя по ним, от ВАЗа практически ничего не осталось.