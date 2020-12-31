Четыре взрывника погибли при работе в шахте в Казахстане

По предварительным данным, шахтеры могли погибнуть при проведении взрывных работ.

«В настоящее время пострадавший осматривается сотрудниками медицинской службы, выясняется причина происшествия. <…> Оперативно к месту происшествия для выяснения обстоятельств выехал заместитель акима области Бекбергенов и направлены сотрудники ДЧС», — говорится в сообщении.

Шахта относится к ТОО «Актюбинская медная компания». Это предприятие специализируется на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд.

В начали декабря в Китае 18 горняков отравились моноксидом углерода и погибли в угольной шахте Дяошуйдун в районе Юнчуань. Они оказались ночью заблокированы под землей. За это время повысился уровень концентрации вредного вещества. Всего в шахте находились 24 человека. Причина аварии не сообщается.