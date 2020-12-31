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    31 декабря 2020, 06:45

    Четыре взрывника погибли при работе в шахте в Казахстане

    Анастасия Калинина

    В Актюбинской области Казахстана во время работ в шахте «Весенняя Аралчинская» погибли четыре взрывника, еще один получил травмы. Об этом сообщило радио Sputnik Казахстан со ссылкой на администрацию области.

    По предварительным данным, шахтеры могли погибнуть при проведении взрывных работ.

    «В настоящее время пострадавший осматривается сотрудниками медицинской службы, выясняется причина происшествия. <…> Оперативно к месту происшествия для выяснения обстоятельств выехал заместитель акима области Бекбергенов и направлены сотрудники ДЧС», — говорится в сообщении.

    Шахта относится к ТОО «Актюбинская медная компания». Это предприятие специализируется на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд.

    В начали декабря в Китае 18 горняков отравились моноксидом углерода и погибли в угольной шахте Дяошуйдун в районе Юнчуань. Они оказались ночью заблокированы под землей. За это время повысился уровень концентрации вредного вещества. Всего в шахте находились 24 человека. Причина аварии не сообщается.