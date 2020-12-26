Четыре взрыва прогремели в Кабуле

Взрывы в Кабуле раздались менее чем за три часа. В первых двух случаях подорваны магнитные бомбы. Причем во второй раз злоумышленники уничтожили машину, в которой сидел старший сотрудник службы охраны высокопоставленных персон страны. Цели других случаев — автомобили полиции, в которых находились правоохранители.

Погибли двое стражей порядка, пять силовиков и один мирный житель получили ранения. Повреждены здания и магазины.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы.

В то же утром 26 декабря в Берлине произошла перестрелка. Пострадали четыре человека. Полицейские ищут злоумышленников на вертолете и проверяют территорию возле станции метро «Мекернбрюкке».