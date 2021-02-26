Правительство Германии обсудило четыре варианта действий, которые дали бы возможность прийти к компромиссу с США по вопросу «Северного потока — 2». Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на доклад по газопроводу.

Речь идет про доклад, который госсекретарь США Энтони Блинкен направил в Конгресс. В нем в том числе сказано, что Берлин и Вашингтон ведут переговоры на высоком уровне. И в США, и в Германии ищут возможность «положить конец изнурительным спорам» вокруг ситуации со строительством «Северного потока — 2».

В докладе сказано, что Берлин видит четыре варианта возможного будущего для газопровода. Первый — механизм отключения. Он позволит прекратить поставки по спорному газопроводу, если Россия сократит или вовсе остановит транзит газа через Украину. Издание уточнило — речь идет о том, чтобы «Северный поток — 2» не использовался как оружие против Киева.

Второй вариант — заморозка строительства газопровода до конца переговоров. Издание отметило, что сейчас Госдеп обсуждает возможность формирования специальной комиссии для решения вопроса вокруг газопровода. В ней будут участвовать как представители США, так и Европы.

Третий вариант, который обсуждает Берлин — рост инвестиционной помощи Украине. По мнению Германии, такой шаг может смягчить смягчить позицию Вашингтона. В качестве четвертого варианта рассматривают продолжение строительства «Северного потока — 2» вопреки угрозам властей Америки.