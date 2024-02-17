Мир 17 февраля 2024, 07:18 Четыре украинских беспилотника сбили над Калужской областью Губернатор Шапша: ПВО сбила четыре беспилотника над Калужской областью РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали четыре украинских беспилотника в небе над Калужской областью, разрушений и пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Средства ПВО сегодня ночью сбили четыре беспилотника на территории Людиновского района. Работающие на месте оперативные группы отмечали, что разрушения инфраструктуры и пострадавших нет», — написал он.

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В пятницу украинские боевики атаковали дроном самолетного типа Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на земле разрушений не зафиксировали.

В четверг ВСУ нанесли удар по Белгороду. Согласно последним официальным сведения, жертвами террористической атаки стали семь человек, в том числе годовалый ребенок. Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело по статье «Террористический акт».