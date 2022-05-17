Четыре тысячи человек пострадали из-за песчаной бури в Ираке

В Ираке уже второй день продолжается песчаная буря. Уже четыре тысячи жителей страны обратились в больницу с жалобами на затрудненное дыхание и с признаками удушья, сообщило издание «Даракчи».

По данным канала Al Sumaria, накануне закрылись три международных аэропорта: аэропорт в Багдаде, где видимость опустилась ниже 300 метров при допустимых 800, а также аэропорты Наджафа и Сулеймании.

Жителей предупредили об угрозе здоровью из-за сильного превышения концентрации мелкодисперсной пыли в воздухе. Население призвали не покидать дома, а если выйти все же необходимо, пользоваться масками и респираторами и иметь при себе лекарства и ингаляторы.

Понедельник объявили нерабочим днем в Ираке. Также отменили экзамены в школах и вузах. Работать продолжали только экстренные службы и департаменты Минздрава.

По данным СМИ, это уже восьмая песчаная буря в Ираке за последний месяц. Предыдущая, в начале мая, унесла жизнь одного человека. Всего в больницы попали пять тысяч жителей.