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    17 мая 2022, 15:28

    Четыре тысячи человек пострадали из-за песчаной бури в Ираке

    В Ираке второй день продолжается песчаная буря, пострадали 4 тысячи жителей

    Оксана Кириллова

    В Ираке уже второй день продолжается песчаная буря. Уже четыре тысячи жителей страны обратились в больницу с жалобами на затрудненное дыхание и с признаками удушья, сообщило издание «Даракчи».

    По данным канала Al Sumaria, накануне закрылись три международных аэропорта: аэропорт в Багдаде, где видимость опустилась ниже 300 метров при допустимых 800, а также аэропорты Наджафа и Сулеймании.

    Жителей предупредили об угрозе здоровью из-за сильного превышения концентрации мелкодисперсной пыли в воздухе. Население призвали не покидать дома, а если выйти все же необходимо, пользоваться масками и респираторами и иметь при себе лекарства и ингаляторы.

    Понедельник объявили нерабочим днем в Ираке. Также отменили экзамены в школах и вузах. Работать продолжали только экстренные службы и департаменты Минздрава.

    По данным СМИ, это уже восьмая песчаная буря в Ираке за последний месяц. Предыдущая, в начале мая, унесла жизнь одного человека. Всего в больницы попали пять тысяч жителей.