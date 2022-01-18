Четыре торнадо во Флориде оставили без жилья сотни жителей. Видео

Сильнейшие торнадо обрушились на американский штат Флорида в ходе зимнего шторма. Скорость ветра достигала 190 километров в час. Порывы уничтожили несколько сотен жилых домов, оставив жителей без крыши над головой. Ранения в результате непогоды получили четыре человека. Об этом со ссылкой на официальные заявления властей штата сообщил телеканал CNN.

В округе Ли на юго-западе Флориды сильный ветер повредил не менее 28 домов и оборвал провода электроснабжения городков. Без света остались около семи тысяч зданий.

Председатель совета комиссаров округа Сесил Пендерграсс заявил, что после непогоды непригодными для проживания остаются по крайней мере более 60 домов.

По данным Национальной метеорологической службы США, больше всего от удара стихии пострадали трейлерные парки в районе Форт-Майерса. Торнадо разрушил более 100 передвижных жилищ.

Пришедший в округ Шарлотт торнадо развивал скорость до 177 километров в час. Водяной смерч пересек пролив Гаспарилья, а затем вышел на берег, повредив на набережной более 30 зданий, а также расположенные там склады.

Без крыши над головой остались более 150 семей. Большая часть из них переместилась во временные убежища.

Пожилой житель трейлерного парка Эдвард Мюррей рассказал, что стал свидетелем, как торнадо перевернул его дом.

«От удара меня сбило с ног и отбросило к стене, а сверху упали холодильник, стулья и посуда», — поделился он. Мужчина вместе с дочерью выбрался из-под обломков без особых последствий.

По данным властей, всего травмы в результате непогоды получили четыре жителя штата. Но медицинская помощь никому из них не понадобилась. Одним из пострадавших стал дальнобойщик, чью фуру перевернул торнадо на местной автомагистрали.

Пользователи социальных сетей сняли приход четырех торнадо, а также последствия, которые они после себя оставили. У многих домов сорвало крыши, с корнем вырваны деревья и опоры электропередачи.

Принесший во Флориду торнадо зимний шторм получил название «Саскачеванский крикун». Если на побережье дули сильные ветры, то на северо-востоке начался сильный снегопад, который привел к отмене 2700 авиарейсов и оставил без электричества 220 тысяч домов.