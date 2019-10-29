Четыре судна Североатлантического Альянса прибыли в порт Одессы

По данным информагентства, в порт Одессы прибыли минные тральщики четырех стран-членов Североатлантического Альянса. Речь идет об итальянском ITS Numana, болгарском BGS Shkval, румынском Ros Lupu Dinescu и испанском ESPS Sella.

Отмечается, что делегация военного блока под руководством генсека НАТО Йенса Столтенберга планирует посетить эти корабли в предстоящую среду. Также в рамках визита намечена встреча руководства Альянса с представителями военно-морских сил Украины.