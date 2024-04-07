07 апреля 2024, 17:19
Четыре сценария отправки войск Франции на Украину озвучили в Европе
NZZ составил четыре возможных варианта ввода французских войск на Украину
Франция может ввести свои войска на Украину разными способами для достижения определенных целей. Швейцарское издание NZZ смоделировало четыре возможных сценария задействования французских военных в конфликте.
По мнению журналистов из Швейцарии, Франция может дислоцировать войска на севере рядом с Киевом, чтобы «предотвратить вторжение из Белоруссии». Второй сценарий описывает ситуацию, когда иностранные военные выступают для ВСУ резервами на Запорожском направлении.
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Согласно третьей версии, французские войска перебросят к северу от Одессы для обороны морского порта. Четвертый сценарий допускает возможность размещения ВС Франции в Молдавии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил идею французского лидера Эммануэля Макрона о вводе войск в зону украинского конфликта. Он отметил, что руководство страны не может отказаться от такого предложения.
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