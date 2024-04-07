Мир 07 апреля 2024, 17:19 Четыре сценария отправки войск Франции на Украину озвучили в Европе NZZ составил четыре возможных варианта ввода французских войск на Украину Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Франция может ввести свои войска на Украину разными способами для достижения определенных целей. Швейцарское издание NZZ смоделировало четыре возможных сценария задействования французских военных в конфликте.

По мнению журналистов из Швейцарии, Франция может дислоцировать войска на севере рядом с Киевом, чтобы «предотвратить вторжение из Белоруссии». Второй сценарий описывает ситуацию, когда иностранные военные выступают для ВСУ резервами на Запорожском направлении.

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Согласно третьей версии, французские войска перебросят к северу от Одессы для обороны морского порта. Четвертый сценарий допускает возможность размещения ВС Франции в Молдавии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил идею французского лидера Эммануэля Макрона о вводе войск в зону украинского конфликта. Он отметил, что руководство страны не может отказаться от такого предложения.