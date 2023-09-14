14 сентября 2023, 11:15
Четыре страны потребовали от Ирана раскрыть данные о местонахождении ядерных материалов
Великобритания, Германия, США и Франция выдвинули требования к Ирану
Власти Ирана должны предоставить сведения о местонахождении ядерных материалов — такие требования к стране выдвинули Великобритания, Германия, США и Франция. Заявление четырех государств на заседании Совета управляющих МАГАТЭ распространил британский МИД, уточнил ТАСС.
«Иран до сих пор не рассмотрел тему наличия частиц урана антропогенного происхождения, обнаруженных агентством в Туркузабаде и Варамине», — указали авторы заявления.
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В связи с этим в документе отметили, что на фоне четкого запроса Ирану со стороны МАГАТЭ нужно, чтобы иранская сторона без дальнейших задержек предоставила технически достоверную информацию о местоположении ядерного материала и загрязненного оборудования в Туркузабаде и Варамине.
В начале сентября МАГАТЭ обвинило Иран в том, что страна продолжает обходить ограничения, зафиксированные в Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе страны.
Иран
МАГАТЭ
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