Четыре склада вооружения ВСУ были ликвидированы «Искандерами» за последние сутки

За последние сутки российские военные ликвидировали четыре склада вооружения ВСУ и украинскую военную технику. Сделано это было с помощью ракетных ударов «Искандерами», написал сайт телеканала «Звезда».

Боеголовка «Искандера-М» достигает сверхзвуковой скорости и бьет по цели почти вертикально.

«Тут идет концентрация в основном на выполнение боевой задачи. Сильно не задумываешься о каких-то боязнях. Эта машина за все время выполнения боевых задач ни разу не подводила», — рассказал командир стартовой батареи Виталий о работе установки.

Он также отметил, что необходимо всего несколько секунд, чтобы привести в полную боевую готовность пусковую установку. Точность поражения цели колеблется в пределах одного-двух метров.

«Как показывают данные спецоперации, поражаются именно здания со скоплениями наемников. Выход в готовность, наведение цели и отправка туда изделия», — сообщил начальник расчета Сергей.