Мир 24 ноября 2022, 10:28 Четыре школьника пострадали в результате стрельбы в Филадельфии CBS: четверо школьников ранены возле учебного заведения в американском штате Пенсильвания Unsplash

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В США устроили стрельбу неподалеку от школы. Ранения получили четыре ученика, их госпитализировали, сообщил телеканал CBS.

Звуки выстрелов раздались в Филадельфии, штат Пенсильвания, в квартале от учебного заведения.

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В полиции уточнили, что медики оценивают состояние пострадавших подростков как стабильное. Двум 15-летним девочкам и двум 16-летним мальчикам оказывают всю необходимую помощь.

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По предварительным данным, стреляли из джипа, который проехал недалеко от школы. Причины случившегося выясняют.

В среду, 23 ноября, минимум 10 человек погибли при стрельбе в магазине Walmart в американском штате Вирджиния. Местные СМИ сообщили, что за оружие схватился один из менеджеров торгового предприятия.

Американский президент Джо Байден Байден заявлял об «эпидемии» вооруженного насилия в США.