Мир 11 августа 2023, 22:47 Четыре самолета ВКС России в Сирии подверглись воздействию систем наведения В Минобороны РФ заявили о воздействии систем наведения на четыре самолета ВКС РФ в Сирии Википедия

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Четыре самолета ВКС России в Серии подверглись влиянию систем наведения со стороны американской антитеррористической коалиции. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова передал ТАСС.

«11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения», — заявил он.

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По словам Кулить, воздействие систем наведения привело к автоматическому включению бортовых оборонительных комплексов. Кроме того, самолеты перенесли радиолокационное воздействие со стороны двух истребителей-бомбардировщиков F-35.

Контр-адмирал отметил, что такие операции американской коалиции повышают вероятность возникновения авиационных происшествий и накаляют обстановку в небе арабской страны.

Еще в июле в ЦПВС рассказали о воздействии систем наведения истребителей F-16 на российский самолет ВКС в Сирии. Тогда воздушное судно осуществляло плановый полет недалеко от южных границ страны. Также сообщили о 12 нарушениях протоколов деконфликтации со стороны международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.