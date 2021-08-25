Четыре самолета Минобороны забрали людей из Кабула в Россию

Четыре российских военных самолета вылетели из Кабула в РФ с гражданами государств — членов ОДКБ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан РФ, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома Кабула, совершают перелет в РФ», — говорится в сообщении.

На борту также находятся медики с оборудованием и лекарствами. Во всех четырех самолетах для эвакуированных имеется запас воды, теплых одеял и еды.

В СМИ ранее сообщили, что талибы* прекратили пропускать афганцев к аэропорту Кабула. Ранее они обещали, что запретят покидать страну местным, — уехать смогут только иностранные граждане.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.