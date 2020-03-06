Четыре россиянина плыли на борту Grand Princess, который стоит на карантине в США

В порту Сан-Франциско на карантине стоит круизный лайнер Grand Princess. Всех находящихся на борту проверяют на наличие коронавирусной инфекции. Среди них четыре россиянина.

Все российские граждане являются членами экипажа, сообщила газета «Известия" со ссылкой на пресс-службу оператора судна Princess Cruises. Среди пассажиров россиян нет.

Лайнер сняли с маршрута до Гавайских остров и поставили на карантин в Сан-Франциско. На борт авиационной техникой доставили тесты и оборудование, которое поможет выявить зараженных COVID-19.

Для тестирования уже отобрали около 100 человек с признаками респираторных заболеваний — информацию об этом опубликовал сайт Princess Cruises.

Взятые анализы отправят вертолетом в лабораторию в Ричмонде, штат Калифорния. До получения результатов никому из находящихся на борту не разрешат сойти на берег. Всех, кому предстоит пройти обследование, попросили оставаться в своих каютах.

Всего на лайнере Grand Princess находятся 2383 пассажира и 1100 членов экипажа.

Вспышка коронавируса в Калифорнии могла произойти как раз из-за круизного судна. Первый умерший в штате от СОVID-19 был одним из двух пассажиров Grand Princess, у которых уже подтвердили заражение. Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

Во всем мире насчитывается уже больше 98 тысяч зараженных. Около 3,3 тысячи спасти не удалось — люди умерли. Вылечились свыше 54,1 тысячи пациентов.