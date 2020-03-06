Четыре россиянина плыли на борту Grand Princess, который стоит на карантине в США
Все российские граждане являются членами экипажа, сообщила газета «Известия" со ссылкой на пресс-службу оператора судна Princess Cruises. Среди пассажиров россиян нет.
Лайнер сняли с маршрута до Гавайских остров и поставили на карантин в Сан-Франциско. На борт авиационной техникой доставили тесты и оборудование, которое поможет выявить зараженных COVID-19.
Для тестирования уже отобрали около 100 человек с признаками респираторных заболеваний — информацию об этом опубликовал сайт Princess Cruises.
Взятые анализы отправят вертолетом в лабораторию в Ричмонде, штат Калифорния. До получения результатов никому из находящихся на борту не разрешат сойти на берег. Всех, кому предстоит пройти обследование, попросили оставаться в своих каютах.
Всего на лайнере Grand Princess находятся 2383 пассажира и 1100 членов экипажа.
Вспышка коронавируса в Калифорнии могла произойти как раз из-за круизного судна. Первый умерший в штате от СОVID-19 был одним из двух пассажиров Grand Princess, у которых уже подтвердили заражение. Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.
Во всем мире насчитывается уже больше 98 тысяч зараженных. Около 3,3 тысячи спасти не удалось — люди умерли. Вылечились свыше 54,1 тысячи пациентов.