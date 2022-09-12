Четыре мирных жителя ДНР стали жертвами украинских обстрелов за сутки | 360°

Все новости

Спецоперация

12 сентября 2022, 11:18

Украинские войска за сутки пятьдесят раз открыли огонь по ДНР

Эксклюзив

12 сентября 2022, 11:15

После блэкаута украинцы поймут, в какому аду находятся жители ЛДНР

Реклама

Мир

12 сентября 2022, 11:06

Четыре мирных жителя ДНР стали жертвами украинских обстрелов за сутки

Подмосковье

12 сентября 2022, 11:05

Возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье

Выборы

12 сентября 2022, 11:03

«Единой России» достанутся более 1100 мандатов муниципальных депутатов в Москве

Знаменитости

12 сентября 2022, 11:03

Актер Сергей Бурунов рассказал о съемках в клипе Ольги Серябкиной

Здоровье

12 сентября 2022, 11:02

Россиянам рассказали о плюсах и минусах употребления мяса

Подмосковье

12 сентября 2022, 10:59

Врачи из Балашихи спасли женщину с воспалением после укуса кошки

Спецоперация

12 сентября 2022, 10:51

Херсону и Херсонской области ничего не угрожает — ВГА

Мир

12 сентября 2022, 11:06

Четыре мирных жителя ДНР стали жертвами украинских обстрелов за сутки

Штаб теробороны ДНР: четыре человека погибли при обстрелах ВСУ за сутки

Читать 360tv в

Жертвами обстрелов со стороны украинских военных за минувшие сутки стали четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики. Еще три человека получили ранения, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Данные о погибших и пострадавших за период с 08:00 11 сентября до 08:00 12 сентября появились в официальном Telegram-канале штаба.

Реклама

В понедельник утром ВСУ продолжили обстреливать территорию республики. По данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня, украинские военные нанесли удар по Донецку. Под огнем оказался Куйбышевский район города.

Реклама

Подразделения ВСУ вели обстрел со стороны населенного пункта Нетайлово. В общей сложности по городу выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, ВСУ обстреляли Докучаевск, выпустив по городу пять снарядов пять снарядов калибром 152 миллиметра, и деревню Карло-Марксово. По ней ударили тремя ракетами из БМ-27 «Ураган».

ДНР

ВСУ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама