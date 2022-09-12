Четыре мирных жителя ДНР стали жертвами украинских обстрелов за сутки | 360°

Мир 12 сентября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber Четыре мирных жителя ДНР стали жертвами украинских обстрелов за сутки Штаб теробороны ДНР: четыре человека погибли при обстрелах ВСУ за сутки РИА Новости

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Жертвами обстрелов со стороны украинских военных за минувшие сутки стали четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики. Еще три человека получили ранения, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Данные о погибших и пострадавших за период с 08:00 11 сентября до 08:00 12 сентября появились в официальном Telegram-канале штаба.

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В понедельник утром ВСУ продолжили обстреливать территорию республики. По данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня, украинские военные нанесли удар по Донецку. Под огнем оказался Куйбышевский район города.

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Подразделения ВСУ вели обстрел со стороны населенного пункта Нетайлово. В общей сложности по городу выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, ВСУ обстреляли Докучаевск, выпустив по городу пять снарядов пять снарядов калибром 152 миллиметра, и деревню Карло-Марксово. По ней ударили тремя ракетами из БМ-27 «Ураган».

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