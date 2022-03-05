Четыре мирных жителя ДНР пострадали за сутки из-за боевых действий

За минувшие сутки украинские военные 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате обстрела пострадали четыре мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВСУ. <…> За прошедшие сутки ранены четверо мирных жителей, из них один ребенок», — указано в сообщении.

Также в результате обстрелов были повреждены пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Представители ДНР отметили, что украинские силовики открывали огонь в направлении населенных пунктов Байрак, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Верхнеторецкое, Васильевка и города Донецка.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 марта обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии — по городу выпустили 15 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.