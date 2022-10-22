Четыре корабля с сельхозпродукцией покинули портовые гавани Украины | 360°

Мир 22 октября 2022, 15:20 Четыре корабля с сельхозпродукцией покинули портовые гавани Украины Минобороны Турции: из портов Украины вышли четыре корабля с сельхозпродукцией Unsplash

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Очередная группа водных транспортных средств покинула портовые гавани Украины. Об этом сообщили представители Минобороны Турции. Их слова процитировали в Twitter-аккаунте ведомства.

Все эти корабли являются способом доставки груза в рамках реализации зерновой сделки.

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«Из портов Украины сегодня вышли четыре водных транспортных средства, груженные зерновыми», — сообщили представители Минобороны Турции.

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В ночь с 21 на 22 октября сотрудники Совместного координационного центра (СКЦ), контролирующего выполнение условий сделки, поделились текущими темпами реализации договоренностей. По их данным, 47% экспортированной с Украины сельскохозяйственной продукции доставлено в развивающиеся страны, в страны с высоким уровнем дохода — 50%. Судьба оставшейся доли пока не уточняется.

Заявление представителей СКЦ процитировал RT. Также авторы материала напомнили, что представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик поделился позитивной оценкой переговоров по зерновой сделке, которые прошли 16 октября в Москве.