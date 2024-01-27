Мир 27 января 2024, 04:41 «Четыре этапа». США предложили Украине новую стратегию WP: США предложили Украине оборонительную стратегию в конфликте с Россией Pixabay

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После неудавшегося прошлогоднего контрнаступления ВСУ американская администрация разрабатывает новую стратегию для Украины, акцент в которой поставлен на оборону. Об этом написала газета The Washington Post.

Администрация президента Джо Байдена при разработке новой стратегии делает акцент не на отвоевывании территорий, а на оказании помощи в отражении российских атак. Украине будет сложно попытаться предпринять новое крупное контрнаступление на всех фронтах, отметила газета.

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Весной администрация Байдена планирует представить десятилетнее обязательство перед Украиной, при условии, что конгресс одобрит выделение 61 миллиарда долларов финансовой помощи.

«Документ США… разрабатывается с учетом четырех этапов: борьба, строительство, восстановление и реформирование», — сообщило издание со ссылкой на источники.

Украинский конфликт закончится поражением Украины и США, уверен бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Президента Владимира Зеленского американский военный назвал «абсолютным мошенником».