Мир 20 августа 2023, 18:29 Четыре эксперта МВД Украины погибли при распиле болгаркой ракеты Р-27 «Страна.ua»: под Киевом 4 сотрудника МВД погибли при попытке распилить ракету РИА «Новости»

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Четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области погибли из-за детонации боевой части ракеты типа воздух-воздух Р-27. Причиной произошедшего стал распил боеприпаса болгаркой. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Произошла детонация <…> ракеты типа „воздух — воздух“ Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра», — указали в публикации.

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Главной ошибкой стало решение распилить болгаркой боевую части боеприпаса и нанести по ней удары молотом. Жертвами взрыва стали четыре человека. Повреждения получили фасады научного центра, жилого дома и общежития, расположенных около НИЭКЦ.

После детонации ракеты возник пожар. Однако работы по ликвидации последствий ЧС приостановили, так как появилась опасность взрыва других боеприпасов из-за работы с ним.

О пожаре на складе экспертно-криминалистического центра МВД заявил 19 августа министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, огонь удалось локализовать.

Позже в интернете появились кадры с места произошедшего. Очевидцы запечатлели клубы черного дыма.