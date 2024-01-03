Мир 03 января 2024, 03:09 «Четыре дня». На Украине испугались повторных ракетных ударов ВС РФ Спикер ВВС ВСУ Игнат: РФ за 4 дня подготовит повторный ракетный удар по Украине РИА «Новости»

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Российским военным понадобится всего четыре дня, чтобы подготовить повторный массированный ракетный удар по Украине, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ей повернуть направо, где ей повернуть налево, а где опуститься и выйти на удар. Это технологическое изделие, оно программируется специалистами, поэтому, думаю, у них есть возможности», — заявил Игнат.

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По всей украинской территории 2 января прогремели взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался британскому премьер-министру Риши Сунаку, что за последние пять дней по его стране запустили 500 ракет и дронов.

Ранее сообщили, что 2 января воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Харькове, Днепропетровской области, Кропивницком (бывший Кировоград) и Киеве.