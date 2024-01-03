03 января 2024, 03:09
«Четыре дня». На Украине испугались повторных ракетных ударов ВС РФ
Спикер ВВС ВСУ Игнат: РФ за 4 дня подготовит повторный ракетный удар по Украине
Российским военным понадобится всего четыре дня, чтобы подготовить повторный массированный ракетный удар по Украине, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».
«Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ей повернуть направо, где ей повернуть налево, а где опуститься и выйти на удар. Это технологическое изделие, оно программируется специалистами, поэтому, думаю, у них есть возможности», — заявил Игнат.
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По всей украинской территории 2 января прогремели взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался британскому премьер-министру Риши Сунаку, что за последние пять дней по его стране запустили 500 ракет и дронов.
Ранее сообщили, что 2 января воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Харькове, Днепропетровской области, Кропивницком (бывший Кировоград) и Киеве.
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