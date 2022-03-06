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    06 марта 2022, 16:16

    «Четыре дня из подвала не вылезали». Из пригорода Мариуполя вывезли еще 22 человека

    Более 20 жителей села Виноградное на линии соприкосновения смогли эвакуировать

    Александр Иванов

    Из села Виноградное, расположенного в пригороде Мариуполя, вывезли еще 22 человека. По словам жителей, обстрелы продолжаются, но последние четыре дня было совсем тяжело, они просто не вылезали из подвалов.

    «Четыре дня из подвала не вылезали». Из пригорода Мариуполя вывезли еще 22 человека

    «Да, стреляют. Вчера и позавчера был большой обстрел. Вот эти четыре дня из подвала не вылезали вообще. Нет ни воды, ни еды, ни газа, ни мобильников — ничего. У соседа моего полкрыши снесло. У нас стеклопакеты побиты, теплица, волной повыдавливало. Напротив нас насквозь пробит дом», — рассказала одна из женщин.

    По их словам, об эвакуации их предупредили военные из Народной милиции ДНР и российские военнослужащие.

    «Пять дней уже не было связи. Вот ребята приходили из ДНР и россияне предупредили, что будут обстрелы и [надо] эвакуироваться. Виноградное — это линия соприкосновения», — добавила жительница села.

    * на видео корреспондент спросил у жителей об обстрелах, националистах запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор»* и повреждениях города.

    Гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи должны были начать работать 5 марта. Но их работу сорвали украинские националисты. В Минобороны РФ это назвали настоящим предательством народа. Сегодня гуманитарные коридоры открыли снова.

    * «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.