«Четыре дня из подвала не вылезали». Из пригорода Мариуполя вывезли еще 22 человека
Более 20 жителей села Виноградное на линии соприкосновения смогли эвакуировать
Из села Виноградное, расположенного в пригороде Мариуполя, вывезли еще 22 человека. По словам жителей, обстрелы продолжаются, но последние четыре дня было совсем тяжело, они просто не вылезали из подвалов.
«Да, стреляют. Вчера и позавчера был большой обстрел. Вот эти четыре дня из подвала не вылезали вообще. Нет ни воды, ни еды, ни газа, ни мобильников — ничего. У соседа моего полкрыши снесло. У нас стеклопакеты побиты, теплица, волной повыдавливало. Напротив нас насквозь пробит дом», — рассказала одна из женщин.
По их словам, об эвакуации их предупредили военные из Народной милиции ДНР и российские военнослужащие.
«Пять дней уже не было связи. Вот ребята приходили из ДНР и россияне предупредили, что будут обстрелы и [надо] эвакуироваться. Виноградное — это линия соприкосновения», — добавила жительница села.
* на видео корреспондент спросил у жителей об обстрелах, националистах запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор»* и повреждениях города.
Гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи должны были начать работать 5 марта. Но их работу сорвали украинские националисты. В Минобороны РФ это назвали настоящим предательством народа. Сегодня гуманитарные коридоры открыли снова.
* «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.