Четыре человека в Казачьей Лопани стали жертвами обстрела со стороны украинских военных

В Харьковской области украинские силовики обстреляли освобожденный поселок Казачья Лопань. Снаряды по нему пустили днем, когда жители вышли на улицу за гуманитарной помощью от России.

Погибли, по предварительным данным, четыре человека, минимум двое пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя временной местной администрации.

«Первые снаряды упали около полудня, именно в это время почти весь поселок (а это не меньше тысячи человек) получал российскую гуманитарную помощь», — сказал он.

Украинская сторона ударила также по району сельсовета и местной школы. Там тоже были люди, которые пришли за гуманитарной помощью.

«В результате обстрела погибли четверо мирных людей, пострадавших не менее двух. Их эвакуировали в РФ для оказания медпомощи», — отметил представитель администрации.

Обстрел украинские силовики вели из артиллерии, воспользовавшись 152-миллиметровые снаряды. Среди раненых оказалась девушка-подросток, которая вместе с бабушкой возвращалась домой с выданными продуктами.

«Бабушку убило на месте, девочке оторвало ногу», — рассказал местный житель.

В поселке, по словам людей, до настоящего времени было тихо. Удар, уверяют они, последовал по станции со стороны Золочева, который контролируют украинские силовики.

«Все было тихо и спокойно, пока здесь русские стояли. И все нормально было, пока такое не произошло», — заметила женщина.

Флаг России рядом с украинским в поселке Казачья Лопань подняли 13 марта. Временную гражданскую администрацию назначили для решения текущих проблем.