Мир 16 января 2023, 15:31 Четыре человека стали жертвами взрыва в стрелковом клубе в Бразилии

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В воскресенье, 15 января, в бразильском городе Манаус прогремел взрыв в стрелковом клубе. В результате случившегося погибли четыре человека, написал сайт G1.

«Взрыв произошел в районе, где в клубе проходили тренировки по стрельбе. Корпорация также сообщила, что тела четырех погибших были обуглены», — процитировали «Известия» сообщение журналистов.

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Среди погибших — замужняя пара владельцев клуба и сотрудники заведения. Один человек сейчас находится в больнице. Он получил ожоги на 90% тела.

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