Четыре человека стали жертвами наводнения в Алабаме

В американском штате Алабама в результате сильных ливней образовалось мощное наводнение. Из-за стихии погибли трое взрослых и один ребенок, об этом сообщила «Политика сегодня».

По информации СМИ, маленькую девочку настиг мощный поток воды в районе города Араб. Ее унесло течением прямо из машины. Еще одной жертвой стала 18-летняя жительница штата.

В округе Гувер в результате стихии погибла молодая пара. Они находились в машине, когда вода настигла их. В округе Пелам из затопленных домов эвакуировали более 80 граждан. Еще 15 человек вытащили из затопленных машин.