16 июля 2023, 00:20
Четыре человека стали жертвами массовой стрельбы в Джорджии
CBS: не менее четырех человек погибли в массовой стрельбе в штате Джорджия США
Как минимум четыре человека погибли в результате массовой стрельбы в американском штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.
«Представитель властей округа в Джорджии заявляет, что не менее четырех человек были убиты в массовой стрельбе на юге от Атланты», — сказано в публикации.
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Причины перестрелки правоохранители пока не установили. Предполагаемый преступник остается на свободе. По факту происшествия полицейские ведут расследование.
На днях в Кливленде произошла массовая стрельба. Ранения получили не менее девяти человек. Стрелок открыл огонь по толпе людей на оживленной центральной улице, после чего скрылся.
Ранее сообщалось о стрельбе в городе Форт-Уэрт в штате Техас. Там погибли три человека и еще восемь получили ранения. Среди пострадавших оказались десять взрослых и один несовершеннолетний.
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