Четыре человека пострадали во время пожара на фабрике красок в Баку

На фабрике по производству красок «Sobsan» в Баку произошел серьезный пожар. По данным местных СМИ, возгорание сопровождалось пятью взрывами химических реагентов. В результате несколько человек пострадали.

Об этом сообщил «Интерфакс».

Сигнал о пожаре на фабрике красок поступил в МЧС Азербайджана в 19:12 по московскому времени.

Ранее в сети появились видео с пожара. На кадрах видно, как из расположенного в черте города здания вырывались языки пламени. При этом в небо поднимался столб плотного черного дыма. В результате четверо человек пострадали — про их состояние ничего не известно.

Азербайджанские СМИ сообщили, что пять взрывов произошли в чанах с химическими реагентами. Из-за этого площадь возгорания сильно увеличилась — сейчас она выросла до 700 квадратных метров. Тушением огня занимаются 32 единицы техники и 160 человек из личного состава МЧС страны.