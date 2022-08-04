facebook_pixel
    04 августа 2022, 16:05

    Четыре человека пострадали в результате взрыва в Азербайджане

    Оксана Лавнюженко

    В городе Хырдалан Апшеронского района Азербайджана произошел взрыв в пятиэтажном доме. В результате ЧП пострадали четыре человека. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    На месте происшествия работают специалисты Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС, сообщил сайт kp.ru.

    Известно, что двое пострадавших были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести, еще один человек отравился продуктами горения. Четвертого пострадавшего после обследования отправили домой. Правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося.