Четыре человека пострадали в результате взрыва в Азербайджане

В городе Хырдалан Апшеронского района Азербайджана произошел взрыв в пятиэтажном доме. В результате ЧП пострадали четыре человека. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На месте происшествия работают специалисты Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС, сообщил сайт kp.ru.

Известно, что двое пострадавших были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести, еще один человек отравился продуктами горения. Четвертого пострадавшего после обследования отправили домой. Правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося.