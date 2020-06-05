Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Лондоне

По данным информагентства, в минувшую среду в одном из районов Лондона произошла стрельба. Двое подростков, двухлетний мальчик и его мать пострадали. Женщину серьезно ранили, а ребенок попал в кому. На месте происшествия осталось авто с разбитыми стеклами. Отмечается, что стрельба оказалась бессмысленным актом неизбирательного насилия.