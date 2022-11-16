Мир 16 ноября 2022, 00:38 Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в турецкой Кютахье- СМИ A Haber: четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Кютахье Telegram

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При взрывах в Стамбуле четыре человека получили ранения, двое из них — серьезные. Об этом сообщило издание A Haber.

Ранее появились сообщения, что в Стамбуле в районе Фатих прогремел мощный взрыв. Предположительно, взорвался заминированный автомобиль. Огонь перекинулся на соседние машины. На кадрах, которые засняли местные жители, видно, что пожарные тушат как минимум три авто.

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На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

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По последним данным, пожарные потушили горящие автомобили.

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