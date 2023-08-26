Мир 26 августа 2023, 09:59 Четыре человека получили ранения после стрельбы на школьном матче в Оклахоме Fox25: неизвестный открыл стрельбу на школьном матче в США, 4 человека ранены Соцсети

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Неизвестный открыл стрельбу 25 августа на школьном матче по футболу «Дель Сити» — «Чокто» в штате Оклахома США. Игру остановили, четыре человека получили ранения. Об этом сообщил телеканал Fox25.

Одна из пострадавших была ученицей, но неизвестно какой именно школы. Еще один человек, предположительно, получил перелом ноги.

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Пока подозреваемого не задержали. По предварительным данным, это был темнокожий мужчина в серой толстовке с капюшоном. Полиция предполагает, что он сел в машину и скрылся. Также издание сообщило, что возле школы было затруднено движение.

«Есть сообщения о многочисленных автокатастрофах в районе средней школы и футбольного поля», — отметили журналисты.

Ранее один человек получил ранение при стрельбе в Хабаровске. В Сети появились видео, на которых слышны больше десятка выстрелов и крики.