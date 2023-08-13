Мир 13 августа 2023, 22:53 Четыре человека погибли во время теракта в мечети Шах-Черах в Иране IRNA: четверо погибли и 8 пострадали при теракте в мечети Шах-Черах в Иране РИА «Новости»

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Во время теракта в иранском городе Шираз в мечети Шах-Черах погибли четыре человека и пострадали восемь. Об этом сообщили агентство IRNA и власти страны.

«Несколько человек были ранены в результате вооруженного теракта. Двое террористов попытались проникнуть в мавзолей через ворота Баб аль-Махди, открыв огонь по людям», — сказано в сообщении.

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Среди погибших два служителя, сообщило агентство Tasnim. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии, Минздрав страны допустил, что количество жертв может вырасти.

По данным агентства, силовики ликвидировали одного из террористов. Второго нападавшего удалось задержать. По словам командира Корпуса стражей исламской революции в южной провинции Фарс Ядоллы Буэли, у задержанного террориста была винтовка и восемь магазинов.

Ранения получили еще семь человек. Позже власти сообщили, что число пострадавших выросло до восьми.