Мир 18 января 2023, 15:46 Четыре человека погибли в ДТП в Кении

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В кенийском округе Керичо произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, пострадали 50 человек, написало РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

На дороге Кипситет — Мухорони водитель потерял контроль над транспортным средством, в результате чего автобус перевернулся. Четыре человека погибли на месте ДТП. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

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Как сообщили очевидцы, водитель автобуса скрылся с месте аварии. Сейчас его разыскивает полиция.

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