Мир 26 ноября 2023, 10:46 Четыре человека погибли в давке на музыкальном фестивале в Индии Press Trust of India: в ходе давки на фестивале в Индии погибли четыре человека Keystone Press Agency / Global Look Press

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Во время музыкального фестиваля в Индии началась массовая давка, погибли четыре человека. Об этом сообщило издание Press Trust of India.

ЧП произошло в субботу, 25 ноября, в городе Кочин штата Керала. Всего пострадали свыше 60 человек, жертвами стали четверо.

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Предварительной причиной случившегося стал ливень на улице. Участники фестиваля бросились в один из залов университета, где проходило мероприятие.

«Погибли четыре студента, среди них — две девушки и два молодых человека», — рассказал министр здравоохранения штата Вина Джордж.

Кроме того, как минимум четыре студента находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Ранее африканские СМИ сообщили, что на призывном пункте в армию в столице Республики Конго Браззавиле скончались 37 человек. Люди с самого утра собрались на стадионе «Орнано», началась смертельная давка при попытках подать заявление первым.