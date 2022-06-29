Четыре человека погибли в авиакатастрофе в Индии

У берегов Индии рухнул вертолет, в результате чего несколько человек погибли. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

Вертолет упал в Аравийское море при приземлении на буровую платформу индийской нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corporation Limited. Это произошло в 111 километрах от побережья Мумбаи.

На борту вертолета на момент крушения находились два члена экипажа и семеро пассажиров. Их всех удалось спасти. Четверо из них были без сознания и скончались после госпитализации.