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    29 июня 2022, 17:58

    Четыре человека погибли в авиакатастрофе в Индии

    Артур Блянихов

    У берегов Индии рухнул вертолет, в результате чего несколько человек погибли. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Вертолет упал в Аравийское море при приземлении на буровую платформу индийской нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corporation Limited. Это произошло в 111 километрах от побережья Мумбаи.

    На борту вертолета на момент крушения находились два члена экипажа и семеро пассажиров. Их всех удалось спасти. Четверо из них были без сознания и скончались после госпитализации.