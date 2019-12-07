Четыре человека погибли при взрыве в Мексике

Как минимум четыре человека погибли в результате взрыва в окрестностях мексиканского города Пуэбла. Еще 10 человек пострадали.

«Раненых доставили в больницы Пуэблы. Сообщалось о четырех погибших, однако цифра может увеличиться», — отмечает издание Sol de Mexico.

Причины взрыва еще выясняются. По предварительным данным, мог взорваться порох или пиротехника. На месте происшествия работают экстренные службы. Власти должны выяснить, имела ли компания право запускать пиротехнику, если взорвалась именно она.

В Сети опубликованы фотографии с окрестностей города. Видно, что с места взрыва поднимаются высокие столбы дыма.