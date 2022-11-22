Мир 22 ноября 2022, 02:38 Четыре человека погибли при взрыве газа в общежитии на севере Ирака На севере Ирака при взрыве газа в студенческом общежитии погибли 4 человека, 20 пострадали

Читать 360tv в

Взрыв газа произошел в студенческом общежитии на севере Ирака. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

«Газовая система взорвалась в здании студенческого общежития в Дахуке, в результате четыре человека погибли, более 20 пострадали», — заявил собеседник агентства.

Реклама

На место прибыли отряды гражданской обороны. Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Огонь уже удалось потушить. Причину и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам. Многие очевидцы фотографировали последствия взрыва и делились снимками в соцсетях. На кадрах видно, что трехэтажное здание сильно пострадало.

Реклама

Соцсети

Этот взрыв стал уже вторым за последнее время в Ираке. Газовый баллон, установленный на крыше одного из домой в городе Сулеймания, взорвался 17 ноября. Это привело к разрушению трех соседних домов и повреждению нескольких автомобилей.

Жертвами взрыва стали пять человек, еще 15 местных жителей получили ранения. Некоторых жильцов спасателям пришлось доставать из-под завалов.