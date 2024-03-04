Мир 04 марта 2024, 10:49 Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых в Германии Tagesschau: 4 человека погибли при пожаре в доме престарелых в ФРГ Unsplash

Читать 360tv в

Минимум четыре человека погибли, еще 58 пострадали в результате пожара в доме престарелых на западе Германии. Подробности сообщило издание Tagesschau.

Огонь охватил двухэтажное здание в Бедбург-Хау в Северном Рейне-Вестфалии. Пожарным приходилось разбивать окна, чтобы спасти людей.

Реклама

Ранения различной степени тяжести получили как постояльцы, так и спасатели. Всех пострадавших доставили в больницу, некоторые из жителей сейчас все еще проходят лечение в доме престарелых.

«До сих пор неясно, как возник пожар. По данным экстренных служб, все началось в комнате жильца», — написали авторы материала.

Более 30 палат сейчас непригодны для проживания.

Ранее крупный пожар произошел в больнице в немецком городе Ильцен. Один человек погиб, шестеро получили серьезные травмы, еще несколько человек отделались легкими ранениями.