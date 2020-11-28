Четыре человека погибли при подрыве автомобиля в переданном Азербайджану районе Карабаха

На место выехали правоохранители, которые осмотрели место и тела погибших. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу и завели уголовное дело.

По данным ведомства, взрыв подпадает под статью о подготовке, развязыванию или ведению агрессивной войны, а также о нарушении международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта.

Физулинский район Азербайджана был местом боев между военными Азербайджана и Нагорного Карабаха в ходе недавно завершившегося конфликта. После двух месяцев столкновений стороны при участии России подписали договор о прекращении огня.

Согласно документу, участники конфликта оставались на занятых территориях, а Армения передала под контроль Баку три района, которые ранее входили в состав Азербайджана.

Россия ввела миротворцев, которые встали на линии разграничения взяли под охрану Лачинский коридор, соединяющий непризнанную республику с Арменией.