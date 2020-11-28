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    28 ноября 2020, 16:37

    Четыре человека погибли при подрыве автомобиля в переданном Азербайджану районе Карабаха

    Анатолий Минкин

    Четыре мирных жителя погибли при подрыве автомобиля Toyota после наезда на противотанковую мину в Физулинском районе Азербайджана. Об этом сообщила генеральная прокуратура республики.
    Четыре человека погибли при подрыве автомобиля в переданном Азербайджану районе Карабаха

    На место выехали правоохранители, которые осмотрели место и тела погибших. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу и завели уголовное дело.

    По данным ведомства, взрыв подпадает под статью о подготовке, развязыванию или ведению агрессивной войны, а также о нарушении международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта.

    Физулинский район Азербайджана был местом боев между военными Азербайджана и Нагорного Карабаха в ходе недавно завершившегося конфликта. После двух месяцев столкновений стороны при участии России подписали договор о прекращении огня.

    Согласно документу, участники конфликта оставались на занятых территориях, а Армения передала под контроль Баку три района, которые ранее входили в состав Азербайджана.

    Россия ввела миротворцев, которые встали на линии разграничения взяли под охрану Лачинский коридор, соединяющий непризнанную республику с Арменией.