Мир 15 января 2024, 04:32 Четыре человека погибли при падении воздушного шара в США МК: в Аризоне в США упал воздушный шар, погибли четыре человека Freepik

Читать 360tv в

Воздушный шар упал в штате Аризона в США, погибли четыре человека. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на полицию американского города Элой.

«Утром воздушный шар упал в пустынной местности в городе Элой. В результате инцидента четыре человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии», — сообщили правоохранители.

Реклама

По факту падения воздушного шара начали расследование сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США. Им предстоит установить причины чрезвычайного происшествия в Аризоне.

Три аэростата Народно-освободительной армии Китая приблизились к Тайваню 7 января. За сутки ВС Тайваня заметили также девять воздушных судов и четыре корабля. МИД Китая решило не комментировать информацию о воздушных объектах у острова.