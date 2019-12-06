Четыре человека погибли при ограблении ювелирного магазина в США

Четыре человека погибли в результате перестрелки с грабителями во Флориде. Двое мужчин совершили налет на ювелирный магазин, а потом попытались скрыться, взяв заложника.

Злоумышленники попытались ограбить магазин Regent Jewelers в небольшом городе Корал-Гейблз. Они открыли огонь еще в магазине. Одна из пуль рикошетом ранила в лоб сотрудницу магазина, передает местная газета Miami Herald.

Грабители попытались скрыться и захватили грузовик компании экспресс-доставки UPS, забрав в заложники его водителя. Полицейские отправились за ними в погоню.

Стражам порядка удалось догнать грузовик только в соседнем городе Мирамар. В задержании участвовали 20 полицейских. В результате перестрелки погибли двое грабителей, водитель, взятый в заложники, а также еще один мужчина, который находился в припаркованном рядом автомобиле. Полицейские не пострадали.

Вечером в четверг представители ФБР провели пресс-конференцию, но отказались сообщить, были убиты заложник и очевидец пулями грабителей или полицейских. В ФБР подчеркнули, что полицейские открыли огонь только после того, как злоумышленники начали отстреливаться.