Четыре человека погибли при обстреле украинскими силовиками колонны с беженцами

На харьковском направлении украинские военные открыли огонь по колонне с беженцами, которая ехала в сторону России по гуманитарному коридору. Четыре человека погибли, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки из Мариуполя по гуманитарным коридорам вывезли более 31 тысячи мирных жителей, среди них — 89 иностранцев. Почти все вывезенные из города люди отказались переезжать на контролируемые Украиной территории.

В межведомственный координационный штаб за сутки поступило свыше 63 тысяч обращений с вопросами про эвакуацию с украинской территории. Выехать в Россию хотят более 10 тысяч украинцев и иностранцы.

По данным Минобороны, боевики теробороны удерживают в заложниках почти семь тысяч иностранцев. Согласие на проведение гуманитарных акций 16 марта Украина не предоставила.

Ранее министерство сообщило о взрыве театра в Мариуполе, который устроили боевики националистического батальона «Азов»*. Здание они заранее заминировали и, как рассказывали местные жители, использовали находившихся в нем людей как заложников.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.