Четыре человека погибли при крушении самолета в Мичигане

Самолет разбился в аэропорту на острове Бивер в штате Мичиган. Четыре человека погибли. Один получил травмы. Об этом сообщил телеканал WPBN-TV со ссылкой на офис местного шерифа.

По данным полиции, на борту самолета находились пять человек. Выжил только один — его экстренно увезли в больницу. Воздушное судно разбилось в субботу, 13 ноября, при заходе на посадку в аэропорту Велке. Информации о причине ЧП пока нет.

Местные СМИ сообщили, что при крушении выжила 11-летняя девочка — дочь риелтора, который облетал вместе с семейной парой остров перед покупкой земли для виноградника. Разбившийся самолет заметил экипаж вертолета Береговой охраны.