Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в США

В штате Джорджия в США на территории аэропорта разбился небольшой однодвигательный самолет. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на службу пожарной охраны округа Де-Калб.

«На борту самолета, который после крушения загорелся на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри в пятницу днем, находились четыре человека. Все они погибли», — сказано в сообщении.

В социальных сетях появились видео с места происшествия. На одном из них видно, что воздушное судно, видимо, планировало приземлиться. Но самолет рухнул на землю и загорелся. Пламя охватило судно за несколько секунд. Рядом с пожаром никого не было, в том числе других самолетов.

По данным телеканала, аэропорт закрыли после происшествия. Кто был в самолете, неизвестно, их данные не разглашаются. Организована проверка, расследование ведет Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте. Пока нет даже предварительной версии случившегося.