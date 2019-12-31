Четыре человека погибли под обломками туннеля в Китае

Строящийся туннель обрушился в провинции Шаньси на севере Китая. Известно минимум о четырех погибших рабочих. Еще два человек остаются под завалами.

Авария произошла вечером 30 декабря, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на информацию местных властей. Рухнул туннель, расположенный на шоссе в городе Цзиньчэн. В ловушке оказались шестеро работавших на площадке. Гибель четырех из них уже подтвердили: один человек скончался в больнице. Еще двое по-прежнему остаются под завалами. По имеющимся данным, выход из туннеля заблокирован порядка 200 кубометрами строительного мусора. Ведутся поисково-спасательные работы.