Четыре человека погибли из-за взрыва в доме на Сицилии

Четыре человека погибли из-за взрыва в жилом доме в городе Равануза на острове Сицилия. Об этом сообщило агентство ANSA.

Ранее спасатели обнаружили три тела, но при проведении мероприятий по спасению из-под завалов достали еще одного погибшего. Также при этом еще пять человек пока не удалось найти, они считаются пропавшими без вести. Две пострадавшие в результате случившегося женщины выжили.

Мэр небольшого города Равануза, население которого составляет немногим больше 10 тысяч человек, сообщил, что детей среди пропавших людей нет. По имеющимся данным, взрыв произошел из-за утечки газа в субботу вечером. Из-за него обрушилось сразу три дома, а еще четыре было повреждено. На месте разрушений работают полиция и другие службы экстренного реагирования.

Местная газета Giornale di Sicilia писала, что без вести считались пропавшими минимум 12 человек. В профиле итальянской полиции в Twitter размещена информация о продолжении поисков.