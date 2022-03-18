Четыре человека погибли из-за обстрелов территории ДНР военными Украины

В результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) территории Донецкой Народной Республики погибли четыре мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела ВФУ по улице Петровского, 11, Кировского района Донецка. Обстоятельства уточняются», — сообщила ДНР.

ВСУ также ранили женщину 1974 года рождения. Пострадавшую доставили в районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Утром 17 марта представители ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров.

Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров выразил мнение, что батальон «Азов»* намерен продержаться в Мариуполе до конца российско-украинских переговоров и заключения мира.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещена в России.