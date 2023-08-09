Мир 09 августа 2023, 01:56 Четыре африканские страны заявили о готовности ввести свои войска в Нигер RFI: страны Африки планируют отправить в Нигер 25 тысяч военных Freepik

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Четыре страны Африки — Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар — сообщили, что готовы отправить свои войска для возможной интервенции в Нигер после госпереворота. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на нигерийского чиновника.

Более половины плана, который предусматривает привлечение 25 тысяч солдат, обещает обеспечить Нигерия.

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«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», — рассказали в СМИ.

Ранее захватчики власти в Нигере заявили, что против них уже готовят военную операцию. По их данным, в двух странах Центральной Африки началась предварительная переброска сил для участия в конфликте.

Государственный переворот в Нигере произошел две недели назад после свержения президента Мохамеда Базума. Новым главой назначили начальника нацгвардии страны Абдурахмана Чиани. Его поддержали военные. В ответ на это недовольные кризисом страны Западной Африки пригрозили военным вмешательством.