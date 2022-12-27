Мир 27 декабря 2022, 09:02 Четвертый за два месяца министр Японии подал в отставку на фоне финансового скандала NHK: министр по делам реконструкции Японии Акибу покинул свой пост Unsplash

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Японское правительство вновь отличилось громким увольнением. О своей отставке заявил министр по делам реконструкции Японии Кэнъя Акиба, сообщил телеканал NHK.

«Я принял решение подать в отставку», — заявил он журналистам после встречи с премьер-министром Фумио Кисидой.

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Как выяснилось, Акибу подозревают в нарушении выборного законодательства. Так, во время избирательной кампании перед выборами в нижнюю палату парламента в октябре 2021 года Акиба заплатил около 200 тысяч иен (1,4 тысячи долларов) своим секретарям.

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Без финансовой поддержки не остались супруга и мать политика. Издание пишет, что возглавляемые депутатом политические фонды в период с 2011 по 2020 год заплатили за аренду офиса родственницам Акибы порядка 14 миллионов иен (около 105 тысяч долларов). Женщины не задекларировали эти доходы.

Отставка Акиба стала уже четвертой за последние два месяца. До него свои посты покинули министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива, министр юстиции Ясухиро Ханаси и министр по административным делам и коммуникациям Минору Тэрада.

В прессе отмечают, что громкие увольнения связаны с политикой премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который наращивает оборонные расходы за счет повышения налогов.